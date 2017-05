Líder do PCP intensifica luta contra o Governo por causa da venda do Novo Banco

Jerónimo de Sousa, líder do PCP – Partido Comunista Português reafirmou a sua oposição contra o Governo de António Costa de vender o Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star.

“Numa União Europeia a cinco cenários, a solução que conta é imposta pela Alemanha. O Governo foi incapaz de libertar o país de ruinosas imposições e de afirmar a soberania”, defendeu hoje Jerónimo de Sousa, num encontro dos comunistas para preparação das eleições autárquicas de outubro próximo.

Numa das acérrimas críticas ao governo de António Costa, que o PCP apoia em base parlamentar, o líder comunista atacou as decisões tomadas em relação ao setor bancário.

Segundo Jerónimo de Sousa, já o Banif “voi vendido a preço de saldo e com pesados encargos para o erário público”.

Na Caixa Geral de Depósitos, segundo Jerónimo de Sousa, houve “a imposição de uma solução de financiamento junto a fundos de grande capital especulativo, com taxas inaceitáveis, com o desemprego e o fecho de balcões”.

“Viu-se também isso na venda do Novo Banco, entregue a outro fundo especulativo americano, afastando o capital público de qualquer papel decisório e com a imposição do BCE [Banco Central Europeu] de adiamento do prazo de pagamento ao Fundo de Resolução ao Estado, pelos bancos, por um prazo de 30 anos”.

Segundo o secretário-geral do PCP, são 4,9 mil milhões de euros originados pelo fundo de resolução para a insolvência do BES, “que o país dificilmente verá”.

“A venda do Novo Banco que o Governo PS quer agora aprovar é uma posição defendida desde o início pelo PSD e pelo CDS. A venda do Novo Banco é uma opção que prejudica o país e o povo e, por isso, é uma opção que o PCP rejeita”, assumiu hoje Jerónimo numa das mais claras confrontação com o Governo de António Costa.

“Para vender o banco [Novo Banco] a grupos privados e passar a fatura ao povo, sabem que contarão com a nossa oposição”, garantiu Jerónimo de Sousa.

“Todas as decisões que visem integrar o Novo Banco no setor público bancário, contarão com o nosso apoio e coma nossa iniciativa”, alertou Jerónimo de Sousa num recado direto a António costa e ao governo socialista, que o PCP continua a apoiar na Assembleia da República.