Líder da extrema-direita afirma que Europa “vai despertar em 2017”

A líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen disse este sábado que a Europa “vai despertar” durante 2017, ano de eleições em vários países da União Europeia.

A candidata às eleições presidenciais francesas deste ano e líder da Frente Nacional falava durante um congresso de forças europeias populistas e de extrema-direita a decorrer hoje em Koblenz, na região oeste da Alemanha.

Com o resultado surpresa do ‘Brexit’ (como ficou conhecida a saída do Reino Unido da UE após um referendo) e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, “2016 foi o ano em que o mundo anglo-saxónico acordou. 2017 será, tenho a certeza, o ano do despertar dos povos da Europa continental”, declarou Marine Le Pen, durante o encontro dos partidos (eurocéticos e de extrema-direita) membros do grupo político Europa das Nações e da Liberdade (ENL) do Parlamento Europeu.