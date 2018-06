Liceu Jaime Moniz liga-se a New Jersey no Dia de Portugal

O Liceu Jaime Moniz vai ligar-se com os estudantes de língua portuguesa da escola Eastside Highschool, em New Jersey, durante as comemorações do Dia de Portugal que é assinalado a 10 de junho.

A video-conferência vai aproximar estas duas realidades escolares e dar a conhecer os alunos que estudam a língua portuguesa no referido colégio no estado norte-americano de New Jersey.

Esta iniciativa vai servir também para apresentar um vídeo sobre o Liceu Jaime Moniz, feito por alunos do curso profissional de artes e multimédia, que foi premiado no concurso grande ideia.