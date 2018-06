Atividades para o Dia de Portugal na Madeira

O Dia de Portugal na Madeira vai ser assinalado com várias atividades. Entre elas estão em destaque o Liceu Jaime Moniz e a Marinha.

A Marinha vai abrir as portas do NRP Tejo, Douro e Auriga entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 18h00, à população.

A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) vai dar um ensemble de cordas no Salão da Câmara Municipal do Porto Moniz.