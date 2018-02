Licenciatura mais procurada de Portugal está na UMinho

A licenciatura de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho foi a de mais difícil entrada no ano letivo 2017/2018 no ensino superior público português. No seu segundo ano de existência, o curso somou 170 candidatos em primeira opção para as 25 vagas existentes do concurso nacional de acesso. Contas feitas: entraram apenas 15% dos alunos que se candidataram.

Os dados constam do Índice de satisfação da procura da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), que analisa o número de vagas com o número de alunos que colocaram o curso em primeira opção entre os mais de mil cursos existentes.

Em comunicado, a UMinho justifica a procura com a “crescente importância social da área” e a “qualidade científica do corpo docente” que o ministra e que junta a Escola de Direito, a Escola de Psicologia e o Instituto de Ciências Sociais.