Licenças para apostas online próximas de duplicar em Portugal

As licenças para a exploração de apostas online em Portugal estão perto de duplicar. O Estado já autorizou 13 licenças e está a analisar outras 11. Segundo o jornal “Público” a última organização a receber esta autorização foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que se junta à Fundação Montepio, União das Misericórdias, Cáritas e Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) referiu ao “Público” que “não existe nenhuma limitação” em relação ao número de entidades ou de licenças para explorar jogos e apostas online. Desde maio de 2016, altura em que foi atribuída pelo Estado a primeira licença e até março de 2018, já foram registadas receitas brutas de 208 milhões de euros.

Deste montante, 82 milhões são referentes a jogos de fortuna e azar e 125,7 milhões dizem respeito a apostas desportivas, com especial incidência no futebol. Em relação à SCML, a marca “Placard” registou no último ano, 502 milhões de euros, mais 30% do que em 2016.