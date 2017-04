Licença parental: é obrigatório gozar período mas pode não receber subsídio

O Provedor de Justiça (PdJ) recebeu uma queixa de um pai que, tendo gozado a licença parental obrigatória referida no Código do Trabalho, viu-se impossibilitado de receber o subsídio parental – a pagar pela Segurança Social – porque não reuniu o prazo de garantia legalmente exigido para o efeito, que é de seis meses.

O problema prende-se com o facto de a licença parental em causa, embora de gozo obrigatório, só ser subsidiada pela Segurança Social no caso de o trabalhador ter, à data do facto determinante da prestação, seis meses civis, seguidos ou não, de descontos para a Segurança Social.

No caso concreto, o pai trabalhador viu-se obrigado a gozar a licença parental de 15 dias úteis, mas não pôde aceder ao correspondente subsídio porque, estando a trabalhar há pouco tempo, não preenchia o referido prazo de garantia. Assim, o pai esteve “numa situação de total desproteção social”.