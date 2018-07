Libra desliza com a crise no governo britânico

A libra esterlina dança para trás e para a frente à medida que o impasse sobre o futuro do governo britânico se intensifica. A moeda do Reino Unido ainda arrancou a manhã desta segunda-feira a subir, reagindo bem à renúncia do ministro do Brexit, David Davis, – e sua consequente substituição por Dominic Raab – mas um cenário de volatilidade acabou por se instalar na divisa britânica.

Por volta das 13:00, o euro esteve a ganhar 0,37%, para 1,178 dólares, enquanto a libra apreciava 0,44%, para 1,334 euros. Já após o fecho da sessão bolsista portuguesa, quando observado o mercado cambial podia observar-se que a situação se inverteu: cerca das 16:30, o euro perdia 0,01%, para 1,1744 dólares, e a libra recuava 0,40%, para 1,3234 dólares.

A segunda baixa do executivo de Theresa May, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, e os rumores que começaram a surgir na imprensa local sobre a hipótese de apresentação de uma moção de não confiança pelos deputados britânicos fizeram com que a moeda ficasse a ‘vermelho’ face ao dólar e à moeda única. Às 20:20, o euro somava os ligeiros 0,02%, para 1,1747 dólares, enquanto a libra recuava 0,24%, para 1,3255 dólares, e deslizava 0,27%, para 1,1280 euros.