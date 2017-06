Libra afunda com incerteza política no Reino Unido

Theresa May trocou uma situação governativa confortável por outra mais instável, penalizando a moeda britânica. Depois de serem conhecidos os primeiros resultados das eleições no Reino Unido, a libra depreciou-se 2% e os futuros do FTSE 100 caíram 1% com as dúvidas sobre o futuro do governo.

“Temos um vencedor, mas não esperamos que os sinos de celebração toquem”, disse o analista Naeem Islam da ThinkMarkets, à agência Reuters. “Este não é resultado que os investidores estavam à procura. Apesar de Theresa May ter ganho as eleições, na realidade foi Jeremy Corbyn que fez progressos substanciais”.

Durante a noite, o valor da libra desceu cerca de 2% para 1,26 dólares, o mais baixo desde abril. A moeda britânica segue agora a perder 0,97% para próximo de 1,27 dólares, sendo que Naeem Islam acredita que o caminho está aberto para que a libra atinja os 1,22 dólares nas próximas semanas.