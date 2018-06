Líbia sucumbe à luta pelo controlo do petróleo

O presidente da França, Emmanuel Macron, conseguiu, em 29 de maio passado, juntar em Paris as partes em conflito na Líbia – ou, pelo menos, as partes mais influentes no caos que é o país desde que, há sete anos, Muammar Kaddafi foi morto por aquilo que, estava a perceber-se, era o fim da primavera árabe, que fundamentalmente nunca existiu.

Na reunião de Paris, e perante Macron, o primeiro-ministro líbio, Fayez al-Sarraj, e o marechal Jalifa Hafter concordaram, entre outras coisas, em marcar eleições presidenciais antes do fim do ano. O acordo está, no entanto, cada vez mais ameaçado, à medida que aumentam as tentativas de Khalifa Hafter, homem forte do leste, para controlar as exportações de petróleo. É que, o governo de Trípoli, liderado por al-Sarraj, considera-se como a única entidade que pode controlar o negócio. E, pelo menos para já, a comunidade internacional aceita a preponderância de Tripoli

Até agora, em meio ao caos, os líbios conseguiram preservar a maior empresa do país, a Corporação Nacional de Petróleo (NOC) gerido a partir de Trípoli – que continua a administrar as receitas das exportações e a distribuí-las entre todas as partes – sendo que ninguém sabe ao certo quais elas são na totalidade.