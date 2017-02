Libertar o talento para criar a força de trabalho futura

A mudança cria medo e assusta, mas em si mesma é uma capacidade. Há, isso sim, que saber lidar com ela. No ambiente digital em rápida mudança em que vivemos, os Chief Executive Officer (CEO) devem ter a preocupação de “colocar as suas pessoas em primeiro lugar e no centro do processo de mudança para criarem a força de trabalho do futuro”. A recomendação é da Accenture e complementa o estudo Harnessing: Revolution: Creating the Future Workforce, apresentado aos líderes mundiais na recente cimeira de Davos.

“O facto mais curioso e relevante é as pessoas dizerem que precisam de desenvolver capacidades na sua capacidade para lidar com a mudança”, salienta ao Jornal Económico Luís Pedro Duarte, administrador responsável pela Accenture Strategy. “A capacidade, repito, é desenvolver capacidades para lidar com a mudança”. Este é o segundo desafio mais importante para os cerca de 10 mil inquiridos numa dezena de países em todo o mundo. O primeiro era previsível. As capacidades técnicas estão à cabeça da lista. O terceiro desafio eleito pelos inquiridos é como lidar com a resolução complexa de problemas ou, no original em inglês, the complex problem solving. As conclusões do estudo apontam, claramente, para a combinação entre temas técnicos e comportamentais, sintetiza Luís Pedro Duarte.

No concreto, as empresas estão colocadas perante o enorme desafio de como irão reestruturar a sua força de trabalho. Às questões tecnológicas, decorrentes da 4.ª revolução industrial, acrescem outras de natureza igualmente estruturante, como a que advém do aumento da longevidade humana. Nos locais de trabalho já começam a coexistir várias gerações. A realidade é vantajosa para todos os lados, mas poderão as empresas manter o mesmo tipo de políticas tendo pessoas com expetativas e experiências diferentes?