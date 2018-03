Liberdade de Expressão domina primeiro dia do Festival Literário da Madeira

Salman Rushdie defendeu a liberdade de expressão depois do boicote do Irão. “O que é a liberdade de expressão? Sem liberdade para ofender, cessa de existir”. As convições do escritor britânico de origem indiana são o ponto de partida para uma das muitas conversas que vão marcar, a partir de terça-feira, o programa Festival Literário da Madeira (FLM).

O primeiro dia de uma vasta lista de eventos, traz à Madeira o jornalista e escritor inglês para um debate a que se junta o autor e humorista Ricardo Araújo Pereira e o jornalista João Paulo Sacadura.

Benjamin Moser, Clara Ferreira Alves, Carlos Fino, José Luís Peixoto e Sheikh David Munir são outros dos nomes com passagem confirmada pela capital madeirense até ao próximo dia 17.