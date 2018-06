Liberdade convida para jornada de debates e música em Lisboa

A iniciativa parte de homens e mulheres de várias organizações da sociedade civil e constitui nas palavras de um dos participantes desafio para “dar uma ferroada nos formalismos balofos”.

“A Liberdade é a essência do ser humano” destaca-se no apelo à participação no encontro que inclui almoço convívio servido no refeitório da escola. O programa reparte-se por várias salas que recordam os nomes de Alípio de Freitas, Palma Inácio, José Afonso, Catarina Eufémia, Sophia de Mello Breyner e Júlio Pomar, e estende-se das 10h00 às 18h30.

No programa dos debate estão alinhados os seguintes temas: ‘Militância partidária e livre pensamento em cooperação conflitual’, introduzido por Camilo Mortágua e moderado por Manuel Lisboa; ‘Condicionamento do livre pensamento através da manipulação da cultura e da comunicação social’, dinamizado por Jacinto Rego de Almeida e Anabela Rodrigues; ‘Revolta e Revolução’, a cargo de Hélder Costa e Isabel do Carmo; e ‘Flagrantes delitos contra a liberdade (caso do Brasil)’, com Amândio Silva e Carlos Serrano.