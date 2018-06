“Levem essa carga humana para a Holanda”. Salvini proíbe desembarque de navio com 224 imigrantes

O ministro da Administração Interna italiano Matteo Salvini, voltou a proibir esta quinta-feira mais um navio com imigrantes de acostar num porto italiano, dando mostras de estar politicamente à vontade para proceder de uma forma que parte da Europa considera um descalabro civilizacional.

Depois do que sucedeu com o navio Aquarius, e face a mais uma embarcação, de bandeira holandesa, com dezenas de imigrantes que se preparava para chegar a Itália, Silvini disse, citado por vários jornais, que os seus responsáveis “fizeram uma mostra de força ao contrariar as indicações da guarda costeira italiana e líbia. Agora, levem essa carga humana para a Holanda”.

O barco é operado pela ONG alemã Lifeline, de apoio aos imigrantes, que foi acusada de ter “embarcado 224 migrantes ilegais, à força, em águas líbias”, ignorando os avisos das autoridades. “Quero salvar vidas, mas os italianos pagam-me para defender a segurança dos cidadãos italianos”, justificou.