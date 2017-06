Cápsula do tempo: Levantamento separatista abalou os Açores

Um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido confrontado com a vontade açoriana de que seja extinta a figura do representante da República junto das regiões autónomas, passam hoje precisamente 42 anos daquilo que ficou conhecido como o Levantamento do 6 de junho. Ocorrido em Ponta Delgada, o levantamento foi uma reação dos grandes proprietários agrícolas contra o cada vez mais óbvio processo de expropriação dos latifúndios e sua posterior entrega a cooperativas de trabalhadores agrícolas.

Na altura, as maiores autoridades civis do arquipélago eram o governador civil do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, António Borges Coutinho, e o presidente da Junta Geral, Álvaro Soares de Melo – que se apressaram a proibir qualquer manifestação nas ruas. Mesmo assim, ela aconteceu, e Borges Coutinho acabou por receber uma delegação dos manifestantes – de repente interrompida pelo governador militar, general Altino Pinto de Magalhães, que o intimou a demitir-se.

Borges Coutinho acabou por o fazer publicamente, e os manifestantes decidiram ocupar a sede do emissor regional dos Açores, os Correios e o Aeroporto de Ponta Delgada. Pelo menos 29 dos manifestantes – ligados à extrema-direita – foram presos, naquela que foi uma das mais visíveis manifestações públicas do separatismo açoriano.