Trump ‘empresta’ voz a app portuguesa: ‘Let’s make navigation great again’

Trump tirou os EUA do Acordo de Paris, mas para Luís Dominguez Costa, administrador da Get2C e especialista em Financiamento Climático, em entrevista ao Jornal Económico, este ato é positivo para as empresas: "O setor privado entende que o Acordo de Paris não é mais do que o reflexo de uma nova realidade de transição energética que se pode traduzir numa oportunidade de negócio para todos".