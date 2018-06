Lesados do BES: emigrantes e clientes do exterior ainda sem solução

A ABESD – Associação de Defesa de Clientes Bancários, emitiu um comunicado em que se congratula por todos os ‘lesados do BES’ que viram iniciar o processo de reembolso das suas poupanças, por via do mecanismo de solução dos clientes ‘lesados do BES’. Mas aquele organismo chama a atenção para o facto de “infelizmente os emigrantes e clientes das sucursais financeiras exteriores não estão abrangidos na referida solução”.

Apesar dos esforços da direção da ABESD, “não foi ainda possível constituir o grupo de trabalho com o Governo, afim de poder este ultimo grupo de ‘lesados do BES’, encontrar uma solução para a sua situação”.

A ABESD “reclama uma solução para todos os lesados do grupo BES/GES e que todos os lesados que foram vítimas de venda fraudulenta de produtos bancários, tenham a possibilidade de participar nesse mesmo mecanismo de resolução. Essa mesma venda desajustada do perfil dos clientes foi já admitido pela CMVM em documentação que já foi partilhada com todas as entidades envolvidas neste processo – Governo, Banco Portugal, deputados, etc”.