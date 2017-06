Lesados Banif e Santander Totta acusam: houve 99% de desconto na aquisição do Banif Bahamas

A Associação de Lesados Banif e Santander Totta acusa de ter havido um desconto de 99% na compra da participação acionista do Banif International Bank, a entidade bancária sediada nas Bahamas que foi vendida ao Santander à data da resolução do ex-Banif.

A Associação diz que este ativo do Banif Finance comprado pelo Santander Totta, “valia 18,3 milhões de euros, de acordo com o último Relatório Financeiro de Junho 2015. Ou seja, a compra daquele ativo do Banif Finance pelo Santander-Totta fez-se por menos de 1% do seu valor real! Ou seja, um desconto de 99%!”, acusa a associação. Pois a venda daquele ativo “foi feita pela ridícula quantia de 90 mil euros”.

“O surpreendente negócio que agora vem a público surge na sequência da operação altamente proveitosa para aquele banco de capital espanhol: a compra (cedência) da parte saudável do ex-Banif pelo Santander-Totta em Dezembro de 2015. Escassos meses depois, aparentemente no segundo semestre de 2016, eis um novo, discreto e excelente negócio para o Santander à custa dos credores, isso quando já se agravava cada vez mais o cenário de incumprimento para com os obrigacionistas Banif Finance (entre os quais muitos associados da ALBOA). Com esta venda ao Santander-Totta os Lesados Banif perdem efetivamente, mais uma vez, uma parte importante dos ativos que poderiam responder pelos seus créditos”, diz a associação em comunicado.