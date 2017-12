Leroy Merlin abriu no Algarve a 12ª loja em Portugal

A Leroy Merlin inaugurou hoje, em Loulé, a sua 12ª loja no mercado nacional.

Com mais de 10 mil metros quadrados de área total, esta é a maior loja da marca na região sul do país, sublinha um comunicado da cadeia de francesa de retalho especializado.

“Localizada no mais recente complexo comercial do Algarve, o Mar Shopping Algarve, esta nova loja vem reforçar a presença da marca nesta região”, acrescenta o referido comunicado

A Leroy Merlin destaca que a nova unidade disponibiliza mais de 37 mil produtos, bem como serviços e soluções nas áreas de bricolage, construção, decoração, casa de banho, cozinha e jardim, “que a partir de hoje ficam disponíveis na loja de Loulé, com o objetivo de contribuir para a concretização de todo o tipo de projetos da casa numa zona geográfica muito dinâmica no segmento do imobiliário e construção”.

A nova loja Leroy Merlin Loulé criou mais de 150 postos de trabalho diretos, aos quais são acrescidas as contratações indiretas, relacionados com serviços como: segurança, limpeza, instaladores, transportadores, cafetaria, entre outros.

“Com esta nova abertura, a Leroy Merlin dá continuidade ao seu plano de crescimento e expansão para Portugal, baseado numa estratégia de cobertura de todo o território nacional”, assegura a Leroy Merlin.

A zona Centro será a próxima a receber duas lojas da marca, em Leiria e Aveiro, cuja inauguração está prevista para 2018.