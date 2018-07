Leonor Beleza: “No cancro, a promessa existente do ponto de vista imunitário é fantástica”

A presidente da Fundação Champalimaud (FC) afirmou que, quando a entidade foi criada, não tinham pensado em trabalhar na área das doenças imunológicas, mas entretanto a realidade na saúde alterou-se.

“Neste momento, sabemos que, por exemplo, no cancro, a promessa existente do ponto de vista imunitário e da respetiva utilização é fantástica. Estamos, certamente, a adequar a nossa abordagem do cancro às áreas que os cientistas estão a compreender que são essenciais para encontrar armas contra a doença”, disse Leonor Beleza, em entrevista ao “Jornal de Negócios”.

Na mesma entrevista, divulgada esta quarta-feira, a presidente da FC contou que um dos momentos mais incomuns da sua vida foi quando António Champalimaud lhe ligou a perguntar se queria liderar a fundação.