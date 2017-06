Lembra-se do menino de Aleppo? Omran voltou a ser notícia

A primeira vez que ouvimos falar de Omran foi no ano passado, com uma imagem triste da guerra da Síria. Resgatado dos escombros depois de um bombardeamento em Aleppo, em agosto do ano passado, a criança volta a surgir na imprensa, numa situação bastante diferente daquela pela qual ficou conhecido.

A imagem do menino sentado numa ambulância coberto de pó e sangue invadiu as casas do Ocidente e tornou-se um “símbolo da guerra civil no Médio Oriente”, de acordo com a imprensa internacional. Agora, o menino vive numa casa estável e, aparentemente feliz.

No Twitter, uma jornalista do canal Al-Mayadeen que visitou a criança, acusou os media dos países do Ocidente, e o presidente Obama, de terem explorado a imagem da criança, que teve um destino mais feliz que muitas outras na sua situação.