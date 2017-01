Leite português vai ter menção obrigatória de origem nos rótulos

Portugal recebeu autorização da União Europeia para aprovar um diploma que torna obrigatório que o leite e os produtos lácteos tenham nas embalagens a menção de origem portuguesa.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 23 de janeiro, em Bruxelas pelo ministro da Agricultura. Portugal torna-se no segundo Estado-membro da UE, depois da França, a adotar esta medida, que carece de autorização comunitária, tendo Bruxelas demorado cerca de cinco meses a concedê-la.

“Isto vai ser muito importante, porque o leite português é reconhecidamente de grande qualidade, e entra em Portugal leite de outras origens”, afirmou o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, à saída do Conselho Europeu, referindo-se à aprovação de uma nova regra de rotulagem, que obriga à menção da origem portuguesa nos produtos lácteos.

Segundo o governante, “os consumidores passarão, de uma forma inequívoca, a poder fazer a opção na prateleira dos supermercados entre o leite produzido em Portugal e noutra qualquer origem”.

Esta tem sido uma das principais reivindicações do setor leiteiro, que atravessa uma crise de baixa dos preços pagos ao produtor, a par do restabelecimento do regime de quotas leiteiras, que mantinha a produção controlada a nível europeu.

Capoulas Santos revela que “irá agora a Conselho de Ministros um diploma que tornará obrigatório no País que o leite e produtos lácteos ostentem nas respetivas embalagens a menção da origem Portugal”.