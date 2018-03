Leitão Amaro diz que mudanças no IRS agravaram as desigualdades

“O PSD vai solicitar, “com urgência”, a divulgação da avaliação feita pela Comissão Europeia que aponta para o aumento das desigualdades após mudanças feitas em sede de IRS”, diz o partido em comunicado.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar António Leitão Amaro, diz numa nota enviada às redações que “estamos perante consequências inaceitáveis”, lembrando que os impostos indiretos têm sido o essencial da política da atual solução governativa.

O deputado destacou, também, que “toda a política fiscal do Governo está a agravar as desigualdades”, estando por isso “em contraciclo com a economia e com aquilo que as empresas querem fazer”.