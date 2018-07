Lei que autoriza o Governo a proceder à alteração Código das Empresas Comerciais já foi publicada no BO

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, havia solicitado ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva da então proposta de lei aprovada pela Assembleia Nacional, que lhe foi enviada para promulgação, mas os juízes decidiram, por unanimidade, pela não inconstitucionalidade daquele acto do Parlamento.

O parecer do TC aconteceu no dia 27 de Junho e está publicado no site da instituição.

A então proposta de lei foi aprovada na sessão de Maio passado e contou com 33 votos favoráveis, sendo 30 do Movimento para a Democracia (MpD-poder), três da União Cabo-verdiana Independente e Democrática da (UCID – oposição) e 23 abstenções do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV- oposição).