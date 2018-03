LEGO quer usar apenas materiais amigos do ambiente até 2023

Utilizar apenas materiais sustentáveis nos produtos mais comercializados é a meta que a LEGO quer por em prática até 2030.

A empresa anunciou que está já a produzir algumas peças dos seus kits com base em polieteleno derivado de cana de açúcar. A LEGO planeia lançar elementos botânicos como árvores, folhas e arbustos fabricados com plástico à base de plantas originárias da cana-de-açúcar este ano.

O objetivo é substituir o plástico derivado do petróleo por um polímero obtido através do processamento de cana de açúcar. Atualmente apenas 1 a 2% de todas as peças Lego são produzidas à base de plantas originárias da cana-de-açúcar.