Legionella. Morreu doente internado no Centro Hospitalar de Coimbra

Em comunicado, o Departamento de Saúde Pública da ARS do Centro confirma o óbito do doente, “após contacto com a administração” do CHUC.

Segundo o gabinete de relações públicas da Administração Regional de Saúde, aguarda-se agora “a realização de autópsia médico-legal para determinação da causa da morte” do paciente.

“A investigação ambiental relacionada com este caso foi efetuada pelo departamento e pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, não se tendo identificado fontes de emissão de aerossóis contaminados com potencial infeccioso”, adianta.