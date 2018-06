Leadership Business Consulting já apoiou 60 startups portuguesas em Silicon Valley

A 8ª edição do Global Strategic Innovation (GSI) – International Executive Program, promovido pela empresa de consultoria de gestão Leadership Business Consulting, realiza-se entre os próximos dias 9 a 13 de julho, em Silicon Valley.

O estado norte-americano de Califórnia recebe anualmente este evento no qual já estiveram envolvidos mais de 80 entidades e especialistas e 380 participantes do mundo lusófono, 65% dos quais portugueses. A consultora LBC, através deste programa, já apoiou mais de 70 startups em Silicon Valley, sendo que 60 desse total eram nacionais.

Segundo a informação da empresa, um terço dos participantes é membro do board de várias firmas internacionais. O programa GSI é composto pelas quatro seguintes componentes:

Formação em inovação estratégica (sessões interativas com a consultora, peritos e empreendedores em Silicon Valley)

Contacto direto com champions (troca de experiências com empresas líderes como a Google, a Salesforce, a Square, Jabil, Flex ou LinkedIn e startups de referência)

Aceleração (visitas a incubadoras, sessões de trabalho com empresas em incubação, venture capitalists e business angels)

Networking

Para Torben Rankine, partner na LBC em São Francisco, o GSI permite “compreender e beber da cultura inovadora e empreendedora de Silicon Valley e debater as principais tendências tecnológicas que estão a transformar a sociedade e os negócios”, como a Internet of Things (IoT), a blockchain, a Inteligência Artificial ou o Big Data.

“O programa de imersão permite reforçar competências distintivas e diferenciadoras na área da inovação estratégica e da liderança, refletir sobre os desafios estratégicos e de inovação das organizações”, enquanto leva a “explorar novas tecnologias, novos negócios e as novas parcerias que estão a emergir com as startups de Silicon Valley”, completa Carlos Oliveira, CEO da consultora.