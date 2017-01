Le Pen faz soar o alarme na Europa: Espanha e Alemanha estão preocupadas

Espanha e Alemanha mostram-se apreensivas que a União Europeia colapse em resultado das forças anti-establishment que se estão a insurgir no cenário eleitoral francês.

A Europa tem um calendário preenchido em matéria de eleições este ano. França, Holanda e Alemanha, a que ainda se pode juntar a Itália,”têm” inimigos” no continente com a possibilidade de destruir a UE”, argumenta o vice-chanceler social democrata Sigmar Gabriel, citado pela Bloomberg.

Também o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy mostra preocupações sobre as eleições presidenciais em França e na Alemanha “que irão determinar o futuro das duas maiores economias da zona euro”.

As últimas sondagens consultadas pela Bloomberg alertam para o aumento da popularidade de Marine Le Pen.

“Se os inimigos da Europa, depois de Brexit no ano passado, se organizam mais uma vez na França ou na Holanda, para serem bem sucedidos, em seguida a maior ameaça para nós é o colapso do maior projeto de civilização do século XX, a União Europeia” disse Gabriel num discurso citado pela Bloomberg.

Contudo, ainda que apreensivo Rajoy acredita que François Fillon ou os socialistas terão capacidade para ganhar em França. “É crucial para as futuras eleições europeias na Alemanha e que a França vai bem”, disse Rajoy, citado pela Bloomberg.