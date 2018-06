Lawrence Summers diz que resposta à próxima crise será mais protecionista

O antigo Secretário do Tesouro norte-americano, Lawrence H. Summers, considera que a forma como governos e bancos centrais respondem às crises económicas não será a mesma nos próximos tempos, graças às medidas adotadas na última recessão. A mudança poderá impulsionar populismo, protecionismo e nacionalismo, segundo o economista.

“Há uma forma de responder às recessões. É a que tem sido usada nos EUA e na Europa, em múltiplas ocasiões, e que tem um elo em central em comum: a redução das taxas de juros em 500 pontos base. Esse foi o elixir para parar as recessões. Quando é realmente sério, como em 2008, é insuficiente e foi, em parte, por isso que durou tanto tempo”, explicou o antigo secretário norte-americano, na abertura do Fórum BCE, em Sintra.

“No caminho em que estamos hoje, os mercados não prevêem que os sucessores de Mario Draghi [presidente do Banco Central Europeu, cujo mandato termina em 2019], tenham espaço para reduzir quinhentos pontos-base na Europa, nos EUA ou no Japão”, referiu.

Segundo Summers, as medidas de política não convencionais, ou seja, os programas de compra de ativos adotados pelos três bancos centrais alteraram a forma de lidar com as crises. Mesmo a capacidade de os bancos centrais gerirem expetativas de inflação e orientação futura (forward guidance).

“A capacidade de sobrecarregar a política monetária a partir de um cenário de recessão económica é bastante limitada”, afirmou o economista, dando o exemplo da Alemanha na atualidade. A yield das Bunds alemãs negoceia próxima de 0,4%, sendo que Summers questionou quão mais conseguiriam os estímulos monetários fazer recuar os juros.

“O mundo terá grandes dificuldades em responder economicamente se houver uma recessão”, defendeu, acrescentando que é, por isso, “necessária uma extensa meditação sobre as forças que foram trazidas ao poder pelo atual presidente dos Estados Unidos da América”.

Uma década depois da crise do subprime nos EUA (e consequente recessão), o país cresce a um ritmo de 4%, o que representa o segundo ciclo de crescimento económica mais longo da história dos Estados Unidos e poderá tornar-se o primeiro se durar mais de um ano e meio.

O desemprego é o mais baixo do século e até a inflação está próxima da meta de 2%. No entanto, as projeções económicas já começam a apontar para uma desaceleração nos próximos anos, à qual poderá seguir-se uma recessão.

O antigo Secretário do Tesouro dos EUA afirmou que é especialmente preocupante a possibilidade de uma nova recessão num momento em que a taxa de desemprego esteja em mínimos históricos. “Uma crise económica não faria outra coisa senão ampliar as pressões pelo populismo, protecionismo, colapso sistémico e regresso ao nacionalismo económico”, disse.

Assim, Summers defendeu que os bancos centrais privilegiem a manutenção do ciclo económico, mesmo que para isso tenham de comprometer as metas de inflação. Argumentou que outra recessão teria consequências “massivamente superiores” aos resultados de uma inflação acima de 2%, ritmo visto como equivalente a estabilidade dos preços.

“Dado o facto demonstrado que as políticas monetárias têm consequências e resultados reais que duram longos períodos de tempo, o objetivo deve ser a estabilidade de preços, mas também o pleno emprego sustentado e que vai ser um desafio maior nos próximos anos”, acrescentou, dizendo que o elevado nível de emprego atual “não foi resultado de um milagre de mercado, mas resultado da política monetária de política fiscal”.

O evento irá decorrer ao longo de terça e quarta-feira em Sintra, sendo o ponto alto o painel no último dia. Draghi irá juntar-se ao presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ao governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, e ao governador do Banco da Austrália para debater política monetária global.