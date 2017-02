Lavar o smartphone com água e sabão? Já é possível, no Japão

Estava a tirar uma fotografia do prato com aspeto delicioso e que vai fazer furor nas redes sociais, mas deixou o telemóvel cair no prato? Já não é um problema, ou pelo menos deixou de o ser no Japão. A marca de tecnologia Kyocera Corporation lançou o primeiro smartphone que se pode lavar com água e sabão. Infelizmente, não há planos para a inovação chegar aos mercados europeus.

O novo telemóvel chama-se “rafre” e vai estar disponível nas lojas japonesas em março de 2017 em cor-de-rosa, branco ou azul. Depois de a empresa ter lançado um protótipo em dezembro de 2015, o novo modelo é apresentado como uma evolução. “Como o antecessor, o novo rafre é resistente a água quente e o ecrã tátil pode ser usado até mesmo quando o utilizador tem as mãos molhadas ou está a usar luvas”, explica o comunicado da empresa.

“Além disso, o novo aparelho eletrónico está equipado com uma aplicação especial para cozinhar que permite aos utilizadores navegar pelas receitas, definir um tempo e responder a chamadas com gestos manuais, mas sem terem que tocar no equipamento. Isto permite o uso do smartphone enquanto as mãos dos utilizadores estão sujas com ingredientes”.