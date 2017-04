Lata de Pepsi + Kendall Jenner: Fórmula perfeita para enfurecer redes sociais

A Pepsi lançou esta terça-feira uma nova publicidade onde a principal protagonista é a modelo Kendall Jenner.

O anúncio conta a história de um protesto. A manifestação está a ser feita nas ruas, com jovens e cartazes. Ao mesmo tempo, Kendall Jenner posa para fotografias, em poses glamorosas. Até que, esta apercebe-se da manifestação e junta-se a ela.

A modelo de 21 anos, para trazer paz ao protesto e num ato de unir os ativistas aos polícias, oferece uma lata de Pepsi a um dos agentes presentes. Ao som de “Lion”, de Skip Marley, enfrentou os polícias, em frente a uma comunidade que representa a diversidade americana.

Este gesto, que a marca justificou como sendo um ato que “reflete a união de pessoas de diferentes origens num espírito de harmonia” e que essa é “a importante mensagem a transmitir”, está a ser mal recebido nos Estados Unidos.

O anúncio levou pessoas a partilharem imagens do movimento de direitos civis e dos recentes protestos Black Lives Matter para ilustrar a razão das pessoas acharem o anúncio inapropriado. O ato está a ser interpretado de forma ofensiva. As pessoas argumentam que basta uma lata da Pepsi para resolver conflitos e acabar com a violência policial.

if only she'd given them a pepsi pic.twitter.com/rVM8jkJrG4 — darkwing duck fan (@vmochama) April 4, 2017

"Now just wait one second officers. I have a Pepsi." pic.twitter.com/NW0sddKOOI — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) April 5, 2017