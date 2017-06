“Lagos Start on to Start up” promove empreendedorismo no sul do país

O primeiro dia do evento, agendado para 9 de junho tem início pelas 9h45, no Auditório Paços do Concelho Século XXI, com o colóquio “Formas alternativas de financiamento empresarial”. Este painel vai reunir especialistas como Marco Fernandes, presidente executivo da PME Investimentos, Francisco Banha, presidente honorário da Federação Nacional de Associações de Business Angels e Rita Gonçalves, diretora executiva regional da ANJE no Algarve.

Durante a iniciativa, os oradores vão abordar as alternativas ao crédito bancário para as empresas ou a importância dos Business Angels para a dinamização empresarial. Ainda durante a manhã decorrerá a apresentação do Projeto Inova Algarve 2020 e o lançamento do BIALG – Barómetro para a Inovação do Algarve.

No sábado, 10 de junho, o evento será dedicado à promoção do Fórum de empreendedorismo, que integra uma “Bettertalk”, durante a qual serão colocados em análise temas como a incubação, o empreendedorismo no turismo ou a educação empreendedora. O debate decorre no Armazém Regimental e conta com a participação de Hugo Vieira (da ANJE), Luís Soares (do Projeto InCastro – Centro de Ideias e Negócios), Elsa Pereira e Adão Flores (da Universidade do Algarve) e, ainda, de Isabel Cação, Tatiana Tchemisova e Natália Martins (da Universidade de Aveiro).