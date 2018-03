Lagarde: “Guerras comerciais são impossíveis de vencer”

Christine Lagarde pediu aos decisores políticos globais que trabalhem de forma construtiva para derrubar as barreiras comercias e resolver conflitos. Sem referir o nome de Donald Trump, mas num texto claramente dirigido ao presidente dos Estados Unidos, a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu que não vencedores numa guerra comercial.

A pretensão de Trump de aumentar as tarifas alfandegárias à importação de alumínio e aço foi alvo de críticas globais e lançou receios sobre uma potencial guerra comercial.

Numa publicação no blog do FMI, Lagarde começou por defender que “os decisores políticos devem trabalhar construtivamente para reduzir barreiras comerciais e resolver conflitos comerciais sem recurso a medidas excecionais”. Sobre as tarifas, pediu que os países assegurem que “não levam a uma escalada abrangente de medidas protecionistas”.