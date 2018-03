Lacticínios: Primeiro-ministro diz que “lei não é protecionista”

“A lei não é proteccionista”, defendeu o chefe do Governo, durante a inauguração da nova linha de produção de leite, iogurte e sumos de fruta do Grupo Tecnicil. Segundo Ulisses Correia e Silva, para que a “indústria floresça, o Governo não tem que ser um elemento passivo”, daí justificar que a medida de agravar os direitos de importação de lacticínios e sumos de fruta, está em linha com as regras impostas pela Organização Mundial do Comércio.

Esta posição, no entanto, contraria as do presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Jorge Spencer Lima, e do PCA do Grupo Tecnicil, Alfredo Carvalho, que em entrevista ao economico.cv não só admitiram que se trata de uma politica de protecção da industria cabo-verdiana, como assumiram a autoria da proposta, entretanto, adoptada pelo Governo no Orçamento de Estado para 2018.

No centro do debate está o facto de, até este momento, apenas a Tecnicil beneficiar directamente da medida, e logo uma empresa onde o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, é accionista e ex-administrador. O caso divide opiniões e levou o Ministério Público a confirmar a abertura de uma inquérito para averiguar se houve ou não tráfico de influência no processo.