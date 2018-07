Kronos Homes entra em Portugal para investir 300 milhões de euros

A Kronos Homes, marca de promoção imobiliária residencial do Grupo Kronos, vai entrar no mercado imobiliário nacional e investir um total de 300 milhões de euros chega a Portugal.

Deste montante, cerca de 200 milhões de euros já foram aplicados em ativos, prevendo a empresa investir mais 100 milhões de euros em Portugal até ao final do presente ano.

O primeiro projeto da Kronos em Portugal será um empreendimento turístico ‘premium’ em Palmares, no Algarve, mas a empresa prevê iniciar a comercialização de mais dois projetos antes do final deste ano, também no Algarve.