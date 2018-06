KPMG e Google unem-se para ajudar empresas a melhorar relação com o cliente através da tecnologia

A consultora KPMG e a tecnológica Google anunciaram uma aliança para ajudar as empresas e organizações a automatizar a relação com os clientes e o atendimento aos mesmos, cumprir com as novas regras de dados e melhorar as medidas de compliance, a gestão de contratos e a cibersegurança através de soluções em cloud e machine learning.

O trabalho conjunto, anunciado quinta-feira, passa por combinar o expertise da KPMG com modelos de machine learning pré-definidos do Google Cloud [acessíveis por meio de Application Programming Interfaces (APIs)] e criar soluções para vários setores de actividade, como financeiro, seguros, saúde ou retalho, desenvolvidas na Google Cloud Platform (GCP), como:

KPMG Intelligent Interactions – A nova aposta tem como objetivo automatizar e melhorar as interações do cliente através de machine learning (Google Cloud Speech-to-Text e as APIs do Google Translator)

– A nova aposta tem como objetivo automatizar e melhorar as interações do cliente através de machine learning (Google Cloud Speech-to-Text e as APIs do Google Translator) Regulamento Geral da Proteção de Dados – Para ajudar as empresas a estar em conformidade com o novo regulamento de dados, a KPMG quer usar a sua experiência legal e em customer analytics à da Google em tecnologia cloud e machine learning para fornecer uma plataforma forte de compliance, modelagem e armazenamento de dados na ‘nuvem’.

“As organizações encaram as tecnologias avançadas e as experiências em linguagem natural como chaves para a transformação dos seus negócios”, destaca Miriam Hernandez-Kakol, Global Leader de Customer & Operations da KPMG. “Recordo que a SAFIRA, hoje plenamente integrada na nossa área de IT Advisory, foi dos primeiros parceiros Google no país”, completa Nasser Sattar, Head of Advisory da KPMG Portugal.