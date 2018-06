KPMG da África do Sul despede 400 trabalhadores

A filial sul-africana da KPMG anunciou esta segunda-feira, dia 4 de junho, o despedimento de 400 trabalhadores, uma medida que se insere no seu plano de reestruturação empresarial, depois de ter perdido vários clientes devido ao seu alegado envolvimento num escândalo de corrupção.

Depois de ter sido tornada pública a alegada participação da KPMG da África do Sul num esquema de corrupção que envolveu o ex-Presidente Jacob Zuma e a família Gupta, uma das mais proeminentes daquele país, vários clientes optaram por rescindir os seus contratos com a empresa.

Neste sentido, em abril deste ano, o auditor geral da África do Sul rescindiu todos os contratos governamentais com a KPMG devido ao escândalo de corrupção, incitando a Barclays Africa, um dos maiores clientes da KPMG, a cancelar também todas as relações contratuais.