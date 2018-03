Klog fecha 2017 com faturação de 52 milhões de euros

A Klog – empresa de transporte e logística de capital cem por cento nacional – registou, em 2017, um crescimento de 28 por cento na faturação comparativamente a 2016, atingindo os 52 milhões de euros, anunciou a companhia em comunicado.

Dos quatro segmentos em que atua, foi no Air&Sea que a empresa verificou um maior incremento, face ao ano anterior. Com um volume de negócios de mais de nove milhões de euros, a divisão – essencial para a estratégia de internacionalização das empresas nacionais e que permite operações à escala global – registou um crescimento na ordem dos 44 por cento.

Do volume de negócios atingido em 2017, é a divisão P&S Cargo que representa um peso mais efetivo, tendo registado mais de 22 milhões de euros e um crescimento de 25 por cento, face a 2016.

Caracterizando-se por ser um serviço especializado de carga completa para grandes contas, integra ainda o segmento ferroviário, onde a Klog se destaca por ser a única empresa do setor a assegurar a ligação via rail ente Portugal e a Catalunha, operação que foi reforçada em 2017 com uma nova saída semanal. “Recorde-se que através deste serviço a empresa tem vindo a reduzir consideravelmente a emissão de C02 e gases poluentes, sendo uma solução mais segura, económica e fiável”, realça a empresa.