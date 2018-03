Kim Jong-un esteve mesmo em Pequim e já prepara encontro com Trump

Depois de uma visita envolta num enorme sigilo, a China e a Coreia do Norte confirmaram que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou Pequim e chegou mesmo a reunir com o presidente chinês Xi Jinping.

Kim disse que a Coreia do Norte está comprometida com a desnuclearização da península e reiterou que o regime quer dialogar com os Estados Unidos. Para isso, acrescentou que “deve criar uma atmosfera de paz e estabilidade ao tomar medidas progressivas e sincronizadas para a obtenção da paz”.

Xi salientou a valorização de Pequim para os importantes esforços realizados pela Coreia do Norte nos últimos meses e reforçou que a China vai ter uma atitude “construtiva” e trabalhará em conjunto com todas as partes envolvidas. Pediu ainda apoio para a melhoria da relação entre as duas Coreias.