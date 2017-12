Keppel Offshore vai pagar 422 milhões de dólares para encerrar acusações de suborno

A Bloomberg avança que a Keppel Offshore concordou em pagar 422 milhões de dólares para encerrar as acusações devido a pagamentos ilegais a oficiais da Petrobras e também ao partido que estava na altura no governo brasileiro.

Um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos explica que foram pagos cerca de 55 milhões de euros com o intuito de garantir 13 contratos com a Petrobras e outra empresa.

A autoridade judicial norte-americana acrescenta que os pagamentos faziam parte de “comissões extraordinárias a um intermediário” que eram disfarçadas como “acordos de consultoria”.