Kalashnikov contrata mais 1700 pessoas e a culpa é da AK-47

O grupo Kalashnikov, empresa russa fabricante da arma AK-47, vai criar 1700 postos de trabalho e aumentar a equipa de produção em 30% para responder a aumento exponencial das exportações.

Os dados de 2016 revelam que o número médio de empregados da companhia eram 6500 pessoas. As novas contratações irão ocupar postos nas fábricas de produção de armas pequenas, alta precisão e equipamentos especiais, ferramentas e instrumentos.

“A decisão de fortalecer o pessoal do Grupo Kalashnikov foi tomada em meio ao crescimento das ordens de produção devido ao aumento do volume de pedidos de exportação”, disse Alexey Krivoruchko, CEO do Grupo Kalashnikov em comunicado, referindo que exporta para 27 países do mundo.