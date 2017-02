Justiça rejeita recurso de Trump para repor decreto anti-imigração

O recurso da administração do Presidente Donald Trump para restabelecer imediatamente a aplicação do decreto que bloqueia a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos nos Estados Unidos foi este domingo chumbado pela Procuradoria-geral norte-americana.

A decisão foi anunciada na conta de Twitter da Procuradoria-geral norte-americana, em letras garrafais. “RECUSADA”, lê-se no documento. Depois de ter visto suspensa a ordem executiva de bloqueio aos cidadãos de sete países muçulmanos, considerados “perigosos”, esta é a segunda derrota para Donald Trump.

Trump Administration's request for immediate administrative stay DENIED. pic.twitter.com/R3tTRPyv3U — WA Attorney General (@AGOWA) February 5, 2017

A nova administração da Casa Branca iniciou no sábado o processo de recurso da decisão de o juiz federal de Seattle, James Robart, apresentada esta sexta-feira. Através do Twitter, Donald Trump reagiu à decisão, dizendo que a suspensão do decreto é “ridícula” e garantindo que esta “será anulada”. O presidente dos EUA afirmou ainda que “quando um país não pode dizer quem entra ou não, especialmente por razões de segurança” está “metido em sarilhos”.

Na prática, a suspensão do decreto anti-imigração de Donald Trump vai permitir que os cidadãos provenientes dos países muçulmanos visados pela medida vão poder continuar a entrar no país com os respetivos vistos. Mais de 100 mil vistos foram revogados desde que Donald Trump assinou a ordem executiva.