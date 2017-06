Justiça brasileira continua julgamento sobre campanha de Dilma e Temer

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) continua o julgamento da ação na qual o PSDB pede da cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014.

A sessão de hoje foi retomada às 14h47 para que o Tribunal possa deliberar definitivamente sobre a questão preliminar que pode diminuir o alcance das provas obtidas, como a inclusão dos depoimentos de delação premiada de ex-diretores da construtora Odebrecht. A questão está a ser debatida desde terça-feira (6), quando o julgamento foi iniciado.

Mais seis sessões foram marcadas para amanhã (7) e sábado (8), e um pedido de vista para suspender o julgamento não está descartado.

Após o resultado das eleições de 2014, o PSDB entrou com uma ação, e o TSE começou a julgar as suspeitas de irregularidade sobre serviços para a campanha eleitoral de Dilma e Temer. Recentemente, Herman Benjamin decidiu incluir no processo o depoimento dos delatores ligados à empreiteira Odebrecht investigados na Operação Lava Jato. Os delatores relataram que fizeram repasses ilegais para a campanha presidencial.

Em dezembro de 2014, as contas da campanha da então presidente Dilma Rousseff e do seu vice, Michel Temer, foram aprovadas com ressalvas e por unanimidade no TSE.

No entanto, o processo foi reaberto porque o PSDB questionou a aprovação. Segundo o parecer do TSE, o julgamento é conjunto.