Justiça atualiza Planos de Prevenção da Corrupção dos serviços e organismos

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou hoje, na cerimónia de tomada de posse do Inspetor-Geral dos Serviços de Justiça, Gonçalo Viegas Pires, que a recente atualização dos Planos de Prevenção da Corrupção dos serviços e organismos da Justiça “é um exemplo” do que um organismo como a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) “pode fazer em prol da focalização da atenção de todos na erradicação de espaços propícios a práticas corruptivas”.

Na sua intervenção, a ministra da Justiça sublinhou que “não há combate à corrupção sem mecanismos de transparência a montante da intervenção dos tribunais”. E acrescentou: “Uma sociedade e um Estado efetivamente abertos e livres, e um ordenamento jurídico simples, ágil e sem alçapões, são o primeiro passo para que se criem sentimentos de confiança nos agentes públicos e nas instituições”.

Van Dunem afirmou também que “mesmo que a perceção da corrupção seja a de um crime sem vítimas, a realidade mostra que os seus efeitos são devastadores das economias, da capacidade prestadora do Estados, do investimento no futuro, da confiança dos cidadãos nas suas instituições representativas”.