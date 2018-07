Justiça acelera invetigações no setor público antes das férias judiciais

Desde o dia 5 de junho que já surgiram seis buscas do Ministério Público e Polícia Judiciária (PJ) sobre organismos do Estado e que tornaram o atual início de verão num dos mais intensos em termos judiciais, noticia o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira.

As seis operações judiciais estão relacionadas com alegadas práticas de corrupção e abuso de poder. A última operação desencadeada envolve a ADSE e o presidente demissionário Carlos Liberato Baptista.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, esta “catadupa” de operações judiciais desencadeadas no espaço de um mês está relacionada com o aproximar das férias judiciais, que se iniciam no dia 15 de julho e terminam a 2 de setembro. O objetivo será o de evitar adiamentos nas diligências devido ao verão.