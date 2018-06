Juros das dívidas europeias beneficiam do acordo do Eurogrupo para a Grécia. Portugal incluído

A Grécia é a grande beneficiada, mas toda a zona euro – incluindo Portugal – parece estar a ganhar com o acordo alcançado no Eurogrupo para a saída grega do último processo de resgate financeiro. Os juros das dívidas soberanas dos países do sul do bloco recuam, com a yield dos títulos da Grécia a atingirem mínimos de quatro semanas.

Os ministros das Finanças da zona euro alcançaram, no Luxemburgo, um acordo sobre as modalidades da saída da Grécia do terceiro programa de assistência, que põe fim a oito anos de resgates a Atenas.

O acordo implica um alívio da carga de dívida, atualmente próxima dos 180% do PIB, adiando para 10 anos o pagamento de capital e juros, além de estabelecer em 15 mil milhões de euros o valor da terceira tranche do resgate.