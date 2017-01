Juros da dívida portuguesa a 10 anos ultrapassam os 4%

A taxa de juros das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos ultrapassaram a fasquia dos 4% pela primeira vez desde de fevereiro de 2016, atravessando um patamar acima do qual a agência de rating DBRS disse poderá deixar de estar “confortável”.

Essa ‘yield’ da dívida portuguesas dispara 12 pontos base 4,015%, devido ao acelerar da inflação na zona euro. A equivalente do ‘Bund’ alemão a 10 anos, referência principal da dívida europeia sobe 2 pontos base 0,298%, representado um aumento no spread da taxa das obrigações portuguesas face às alemãs para 401 pontos base. A taxa da dívida ‘benchmark’ de Espanha agrava 9 pontos base para 1,72%, enquanto a italiana sobe 10 pontos base 1,97%.

A inflação anual na zona euro acelerou em dezembro do ano passado para 1,1%, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, segundo dados publicados esta quarta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu, segundo dados publicados pelo Eurostat na ontem. A subida é a mais alta desde 2013 e pode estar relacionada com o programa de estímulos implementado pelo Banco Central Europeu (BCE).

A canadiana DBRS é a única agência de notação que tem o ‘rating’ de Portugal em grau de investimento, o que qualifica a dívida do país para o o programa de compras de ativos do BCE. As outras principais agências – Moody’s, Standard&Poor’s and Fitch – têm essa notação em território de ‘lixo’.