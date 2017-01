Juros da dívida portuguesa a 10 anos tocam máximo de fevereiro

Os juros da dívida pública estão a subir na manhã desta quinta-feira a todos os prazos, sendo que os juros da dívida a dez anos ultrapassou os 4%, alcançando um valor que não se registava desde fevereiro do ano passado.

Por volta das 8h40, os juros portuguesa a dez anos subiram 4,081%, depois de terem começado a negociar hoje nos 3,992% e de ontem terem tocado nos 3,959%, de acordo com a Bloomberg. Nos últimos seis meses, os juros a dez anos têm registado muitas oscilações. Já tocaram num mínimo de 2,679%, a 15 de agosto, e ultrapassaram a barreira dos 4% por três vezes.

No que diz respeito aos juros da dívida portuguesa a cinco anos, a tendência também é de subida, para 1,995%, face aos 1,936% de ontem. O valor mais alto que se verificou nos últimos seis meses foi de 2,292% a 1 de dezembro e o mais baixo de 1,543% a 15 de agosto.

A dois anos, os juros também sobem 0,055%, depois dos 0,045% de ontem. Em relação à variação, os juros a dois anos atingiram um máximo de 0,624% em 25 de julho e um mínimo de -0,026% em 30 de dezembro.

No resto da Europa, os juros de Itália e Espanha sobem em todos os prazos, enquanto os juros da dívida irlandesa aumentam a cinco e dez anos, mas descem no prazo de dois anos. Já na Grécia, os juros da dívida descem nos únicos prazos disponíveis: a dois e a dez anos.

Hoje é também dia de reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro, na qual Mário Centeno vai dar explicações sobre o estado atual da economia portuguesa. Embora a situação grega esteja no topo do encontro do Eurogrupo, os resultados das últimas missões de supervisão pós-programa a Irlanda e Portugal também serão alvo de discussão.

Mário Centeno leva como principal argumento a redução do défice no ano passado, que terá ficado num valor inferior a 2,3%. No entanto, o ministro deverá também ser confrontado com as evoluções menos positivas da economia.

Ontem, depois de uma reunião preparatória do Eurogrupo, uma fonte não identificada de Bruxelas disse à Bloomberg que as autoridades europeias estão preocupadas com a subida dos juros da dívida pública e com sistema bancário português – a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e a venda do Novo Banco deverão estar à cabeça.