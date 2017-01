Juros da dívida em máximos de três anos

Os juros da dívida pública nacional estão a subir em todas as maturidades, com a “yield” associada às obrigações lusas com prazo a 10 anos a crescer nesta altura para 4,199%, um máximo desde março de 2014, contra 4,107% na sexta-feira. Desde o início deste ano, a “yield” a 10 anos já esteve em diversas ocasiões acima dos 4%.

No mesmo sentido, a cinco anos, os juros estavam a avançar, para 2,162%, contra 2,091% na sexta-feira. No prazo de dois anos, os juros avançam para 0,033%, contra 0,017% na sexta-feira.

Nos últimos seis meses, os juros a cinco anos subiram até ao máximo de 2,292% em 01 de dezembro e desceram até ao mínimo de 1,543% em 15 de agosto. Já os juros a dois anos subiram até ao máximo de 0,594% em 18 de agosto e desceram até ao mínimo de -0,026% em 30 de dezembro.