Juros da dívida em Portugal seguem a descer a 2, 5 e a 10 anos

Às 09:26 em Lisboa, os juros a dez anos estavam a descer para 1,825%, contra 1,905% na quinta-feira e o mínimo desde 16 de março de 2015, de 1,596%, em 30 de março deste ano.

Os juros a cinco anos estavam a recuar, para 0,669%, contra 0,747% na quinta-feira e depois de terem descido em 29 de março para o mínimo de sempre, de 0,251%.

Em 29 de maio os juros tinham avançado até aos 1,002%, um máximo desde setembro de 2017.

No prazo de dois anos, os juros desciam para -0,124%, contra -0,123% na quinta-feira e o mínimo de sempre, de -0,401%, em 05 de dezembro de 2017.

Os juros da Irlanda, Itália, Espanha e da Grécia seguiam com uma tendência maioritariamente de queda.

Na quinta-feira, o BCE informou que o programa de compras de dívida termina já no final deste ano caso as perspetivas para a inflação se confirmem.

O banco central irá fazer compras mensais de 30 mil milhões de euros por mês até setembro. Depois disso, vai reduzir o ritmo para metade até terminar com esta medida no final do ano. As taxas de juro ficaram inalteradas e deverão continuar em mínimos históricos até, pelo menos, o verão de 2019.